An dëser Legislatur goufe Rekorder gebrach, am Positiven, wéi am Negativen. Dat huet den Alex Bodry e Méindeg um Ofschloss-Presse-Iesse vun der LSAP, de Mëtteg erkläert. Nom Enn vun dësem Chamberjoer wäerten am Ganzen, wärend de leschte 5 Joer, eng 600 Texter gestëmmt gi sinn. Ma anerersäits wären a 50 Joer och nach ni sou mann, "Propositions de loi" vun der Oppositioun eragereecht ginn.





De Bilan vun der LSAP-Fraktioun/Reportage Annick Goerens



Wat besonnesch géing opfalen, wär déi absolut Diskretioun vun der gréisster Oppositiounspartei, erkläert den LSAP Fraktiounschef Alex Bodry. D'CSV wär quasi inexistent an hätt et esou guer nach fäerdeg kritt, manner Propositiounen anzereeche wéi déi aner Parteien, déi d'Oppositiounsbänk drécken. Dat Ganzt wier eng Taktik, de Walprogramm vun der CSV wäert jo och eréischt am September publizéiert ginn. Et wéilt ee gewollt am Ongewëssem bei der Partei bleiwen, fir och nëmmen net bei de Leit unzestoussen, fir sech dann esou iwwert d'Walen ze retten.



Dat lescht Joer wär ganz staark gewiescht, immens vill Projete gouf ëmgesat. Fir der just e puer ze nennen: d'Reform vun de Kierchefabrécken, de Rettungsdéngschter, der Police, dem Spidolsgesetz, dem REVIS, dem Archiv-Gesetz an donieft d'Reform vun der Scheedung, déi virdrun am Sand stieche bliwwe war. Do hätt d'CSV et fäerdeg bruecht, sech selwer op de Kënn ze späizen an huet reaktionär Positioune vertratt. Et ass ee verwonnert, dass de grad de Luc Frieden déi fortschrëttlechst Positioun bei Scheedungsgesetz ageholl hat, déi rechtlech CSV-Politiker hätten sech hei Stack-konservativ gewisen.

Dat lescht Joer vun enger Legislaturperiod wär ëmmer den Héichpunkt vun all Regierung erkläert den LSAP-Fraktiounschef. An et géing ganz däitlech politesch Signaler no bausse schécken, ënnert anerem de Wëllen, der Koalitioun hire Programm ëmzesetzen, verschleefte Reformen op en Enn ze bréngen a fir op nei Erausfuerderungen ze reagéieren.

Donieft wären d'ëffentlech Finanzen elo um Enn vun dëser Legislatur quasi am Equiliber. De beschte Budget an de beschten Ofschloss zanter 10 Joer an dat trotz enger Steierreform, sou nach de sozialistesche Fraktiounschef Alex Bodry.