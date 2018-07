© Police

D'Betonnière war an no enger Kéier op der Kräizung vun der Rue Nicolas Martha an dem Boulevard Kaltreis op déi lénks Säit gefall an ass zum Deel do och op een Auto gefall, wou eng Persoun dra souz. De Chauffeur vum Auto gouf a sengem Gefier ageklemmt an huet misste vun de Rettungsdéngschter erausgeschnidde ginn.Nieft dem Automobilist koum och de Chauffeur vum Camion mat der Ambulanz an d'Spidol. Wéi uerg d'Blessure genau sinn, ass aktuell nach net bekannt, Liewensgefor besteet awer a kengem vun de Fäll.RTL-Informatiounen no souz och nach e Kand mat am Auto, dat beim Tëschefall awer net blesséiert gouf.D'Rue Nicolas Martha huet misste fir d'Zäit vun de Rettungsaarbechte gespaart ginn.