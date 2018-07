D’Leekollen zu Uewermaartel gi revaloriséiert



D’Leekollen zu Uewermaartel gi revaloriséiert. “Dat si mer der Regioun an och de Leit, déi do geschafft hunn, schëlleg” huet e Méindeg d’Staatssekretärin am Wirtschaftsministère ënnerstrach, wéi de Projet presentéiert gouf.D’Aarbechte fänken dat anert Joer un a sollen 2020 ofgeschloss ginn.

"Déi Aarbechte si wichteg fir den industrielle Patrimoine an deen eemolege Site z’erhalen", seet de Guy Arendt, Staatssekretär am Kulturministère.D’Leit sollen d’Méiglechkeet kréien, déi ënnerierdesch Kummeren a Galerie kënne kucken ze goen. Déi sinn elo schonn zougänglech, mä net iwwerall geséchert an d'Reen- a Grondwaasser muss och nach zum Deel erausgepompelt ginn, dat bis op -42 Meter. Esou kann een et dann amenagéieren an d'Leit kënnen a Sécherheet an ouni Problemer doduerch goen.Schonn haut sinn d’Leekollen méi, wéi just e klassesche Musée, fënnt d’Francine Closener. D’Staatssekretärin am Wirtschaftsministère ass iwwerzeegt, datt se e richtegt Zuchpäerd fir den Tourismus am Weste vum Land kënne ginn.Wann d’Aarbechten um Site bis ofgeschloss sinn, dierft sech och méi do rondrëm entwéckelen. An enger zweeter Phase kéint hei esouguer en Hotel an eng gastronomesch Offer entstoen. Dat Ganzt wäert en Highlight an der ganzer Offer hei zu Lëtzebuerg ginn.D’Zilpublikum vun de Leekollen sinn op där enger Säit Famillje mat Kanner a Schoulklassen, awer och eeler Leit, Spezialisten, wéi Architekten an Archeologen, an natierlech jiddereen, dee sech fir den industrielle Patrimoine intresséiert.D’Zuel vun de Visiteure soll bannent 5 Joer verduebelt ginn, dat wieren dann eng 10.000 Leit d’Joer. De Käschtepunkt vum Projet läit bei 7,1 Millioun Euro.