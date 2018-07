© Felix Eischen

Wéi d'Gemeng Kielen an d'Pompjeeën um Méindeg den Owend matdeelen, ass een Koup Hee zu Nouspelt, dat nomop engem Bauerenhaff dobausse läit, fir den Ament net ze läschen. D'Feier ass ënner Kontroll, et léist een dat villt Hee kontrolléiert ofbrennen, ma et gëtt weiderhin eng grouss Dampentwécklung, déi net agreabel fir d'Awunner vun Nouspelt an Ëmgéigend ass.An engem Communiqué heescht et, datt dës onagreabel Situatioun de Leit vun der Gemeng an de Pompjeeë leet deet, ma si wier fir den Ament net ze änneren.Weider gëtt präziséiert, datt den Damp awer net schiedlech ass.

Pompjeeë an d‘Gemeng Kielen deele mat, dass den Heekoup, deen nom Groussbrand vum leschte Samschdeg op engem Baurenhaff heibausse läit, kontrolléiert ofbrenne gelooss gëtt.

Et ass net méiglech, déi grouss Quantitéiten un Hee ganz auszemaan, esou dass et weiderhin eng zolitt Dampentwécklung gëtt. Dëst ass desagreabel fir d‘Leit vun Nouspelt an aus der Ëmgéigend, mee leider net ze änneren.

Et bleift ze preziséieren, dass den Damp net schiedlech ass.

Et gëtt op dat allgemengt Versteesdemech gehofft.