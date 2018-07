Et sinn dat d'Aféiere vun engem Zäitspuerkont fir d'Fonctionnairen an d'Employéë beim Staat, de Käerjenger Contournement an den Ausbau vun der Kasär um Härebierg.Besonnesch dehuet am Virfeld fir vill Diskussioune gesuergt. Virun allem déi Suessemer si géint de Bau vun där 4,2 Kilometer laanger Streck tëscht Käerjeng a Suessem. De Käschtepunkt chiffréiert sech op 139 Milliounen Euro. De Schantjen soll 3 bis 4 Joer daueren.Net de Mëtteg beim Votte dobäi, sinn déi zwee LSAP-Deputéiert Georges Engel, de Buergermeeschter vu Suessem, an d'Simone Asselborn-Bintz, Suessemer Schäffen. Dat soten si géintiwwer dem Lëtzebuerger Wort. Béid Politiker hate sech schonn am Virfeld kloer géint de Contournement ausgeschwat. Well et awer e Projet vun der aktueller DP-LSAP-déi gréng Koalitioun ass, wëllen di betraffe Volleksvertrieder net dogéint stëmmen, mä enthale sech beim Votte.D'Fonctionnairen an d'Employéeë vum Staat solle méikréien. Dat ass d'Zil vum Gesetzprojet 7171, iwwert deen och de Mëtteg um Krautmaart ofgestëmmt gëtt. Den Text gesäit e sougenannte Zäitspuerkont vir, den et de Staatsbeamte soll erméiglechen bis zu 1.800 Stonnen ze spueren. Dat entsprécht engem Aarbechtsjoer. Déi betraffe Leit sollen esou hiert Beruffs- a Familljeliewe besser kënne matenee kombinéieren. D'Aféiere vu sou Zäitspuerkonten ass och am Privatsecteur geplangt.Et sinn och verschidden extraordinär Congéë virgesinn, wéi zum Beispill 10 Deeg Congé fir Männer, déi Papp ginn. E weidere Changement betrëfft d'Aarbechtszäiten. D'Staatsbeamte kënnen an Zukunft eng hallef Stonn éischter, dat heescht um hallwer 7 amplaz um 7 Auer moies ufänke mat schaffen an d'Mëttegpaus, di obligatoresch ass, gëtt vun enger op eng hallef Stonn gekierzt.Schlussendlech gëtt de Mëtteg och iwwert e Finanzéierungsgesetz firzu Dikrech ofgestëmmt. De Käschtepunkt chiffréiert sech op ronn 137 Milliounen Euro. 27 existent Gebaier gi renovéiert an et gi 7 nei Gebaier gebaut, dorënner eng nei Kantin, eng nei Sportshal an en neien Hangar fir Militärautoen.Nieft der Sëtzung vun haut sinn nachum Krautmaart virgesinn. E Mëttwoch stëmmen d'Deputéiert ënnert anerem iwwert d'Unerkenne vum Beruff vum Osteopath als Gesondheetsberuff of. An en Donneschdeg gëtt iwwert den 10. Fënnefjoresplang fir di touristesch Infrastrukturen ofgestëmmt.