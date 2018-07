En Dënschdeg de Moie géint 9.25 Auer koum et op der N2, vu Sandweiler an Direktioun Rondpoint, zu engem Accident mat engem Policewon an zivil.

© Police Lëtzebuerg

Déi 2 Beamte vun der Police Judiciaire ware mat engem Persounentransport beoptragt a mat bloe Luuchten a Sireen op der Busspur ënnerwee an Direktioun Rondpoint. En Automobilist, dee vum amerikanesche Kierfecht gefuer koum an an der Entrée vum Fluchhafe wollt d'Kéier maachen, huet de Policewon net gesinn. D'Ween krute sech säitlech ze paken a goufe staark beschiedegt. Kengem ass eppes geschitt. En aner Patrull gouf duerno ugefrot, fir d'Persoun weider ze transportéieren.



D'Police präziséiert, datt et net erlaabt ass an der Entrée vum Fluchhafen ze dréinen.