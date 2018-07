© RTL (Archiv)

D'Verwaltungsgeriicht huet enger Koppel an hirem juristesche Sträit mam Déifferdenger Buergermeeschter an 1. Instanz Recht ginn: Den Tribunal administratif huet de Recours vun de Leit géint eng Decisioun vum Roberto Traversini nämlech als justifizéiert ugesinn.

D'Riichter hunn dofir eng Decisioun vum Déifferdenger Gemengepapp aus dem Februar zejoert annuléiert: Deen hat der Koppel dunn eng Geneemegung fir d'Vergréissere vun hirem Haus refuséiert. Elo muss den Dossier zréck bei de Roberto Traversini.

Deen hat seng Decisioun mat engem unanimen negative Vote vun der Bautekommissioun begrënnt, well dat aktuellt Haus d'Bestëmmunge vum Bautereglement net respektéiere géif, wat de säitlechen Ofstand ugeet. Am Abrëll zejoert war d'Koppel dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

D'Riichter hale fest, dass eng Baugeneemegung ze ginn ass, wann d'Aarbechte konform sinn zu virun allem dem PAG oder dem Bautereglement. Wann e Buergermeeschter eng Baugeneemegung refuséiert, déi konform ass, da géif hien en Terrain, deen ze bebauen ass, net bebaubar maachen. Dat wär Contraire zum Kompetenzberäich vum Gemengepapp. Och wann en Artikel vum Bautereglement virgesäit, dass net-konform Gebaier net vergréissert kënne ginn, an obwuel d'Haus de säitlechen Ofstand net respektéiert, wär et falsch, dass d'Gemeng seet, eng Geneemegung fir e Vergréissere kéint nëmme gi ginn, wann dat ganzt Haus konform zum Bautereglement ass. Deemno kéint e Gebai, dat steet, net vergréissert ginn, wann et, sou wéi et existéiert, net konform ass zum aktuelle Bautereglement.



D'Fuerderung, dozou konform ze sinn, kéint sech net op d'Vergréissere vun engem Gebai bezéien, dat steet. All aner Interpretatioun vun deem Artikel vum Bautereglement hätt als Konsequenz, den Droit acquis vun engem Bierger a Fro ze stellen. Bei engem Gebai, dat steet, hätt de Proprietär en Droit acquis, am Sënn, dass e Changement vum Bautereglement d'materiellt Weiderbestoe vum Gebai net a Fro stelle kann. Och wann d'Haus also net konform ass zum aktuelle PAG, kann dat e Vergréisseren net verbidden, sou d'Verwaltungsgeriicht. De Refus vum Buergermeeschter wär deemno z'annuléieren. Eng Indemnité de procédure hätten awer weder d'Koppel nach d'Gemeng zegutt.