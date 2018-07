Géint 20 Auer e Méinden Owend gouf d'Police an d'Avenue Victor Hugo op de Lampertsbierg geruff, well hei een Hond an engem Auto agespaart war. D'Déier war awer kärgesond, wéi d'Beamte mellen. Ma bei der Kontroll vum Gefier hunn d'Polizisten erausfonnt, datt dat net richteg ugemellt war an datt d'Assurance net méi valabel war. Géint de Chauffeur louch dann och ee Fuerverbuet vir an hie gouf vun der Police hei am Land gesicht. De Mann koum op Schraasseg an de Prisong.