Ass et méiglech, dass et zu Lëtzebuerg an 1 bis 2 Joer zu Enkpäss vum Drénkwaasser kënnt, wann d’Land sech weider entwéckelt wéi bis ewell?

© Domignos Oliveira

Drénkwaasser zu Lëtzebuerg (C. Kollwelter)



An enger parlamentarescher Fro un d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg wollten d‘CSV Deputéiert Diane Adehm a Gilles Roth ënnert anerem wësse wat gemaach muss gi fir e Katastrophenzeenario z’evitéieren. An hirer Äntwert erkläert d'Carole Dieschbourg, datt ronn 120.000 Kubikmeter Waasser am Duerchschnëtt pro Dag zu Lëtzebuerg verbraucht ginn. E Resident verbraucht ronn 202 Liter pro Dag.

D’Drénkwasserressourcen zu Lëtzebuerg kënnt engersäits aus dem ënnerierdesche Grondwaasser, anersäits aus dem Stauséi.An de waarme Méint, an deenen d'Consommatioun klëmmt, gräift een op de Sebes zeréck.Obschonn d’Consommatioun pro Kapp déi läscht Joren zeréck gaangen ass, klëmmt de komplette Verbrauch duerch den demografeschen a wirtschaftleche Wuesstem. Och de Klimawandel wäert an Zukunft een negativen Impakt op d’Drénkwaasserversuergung hunn, betount d’Carole Dieschbourg.Ob d’Fro vun den 2 CSV Deputéierten, wat gemaach muss gi fir ze verhënneren, datt et zu enger Penurie kënnt, erkläert d’Ëmweltministesch, datt all d’Ressourcë viru Verschmotzunge musse geschützt ginn.Fir d’Produktioun vun Drénkwaasser ze verbesseren an ze erweideren, gouf 2016 d’Finanzéierungsgesetz fir de Bau vun enger Opbereedungsanlag vum SEBES gestëmmt. Duerch déi nei Anlag wäert d’Drénkwaasserproduktioun vum SEBES vun aktuell 38.000 op 110.000 Kubikmeter den Dag klammen. D’Carole Dieschbourg ënnersträicht awer donieft och, datt d’Sensibiliséierung vun all den Acteure weider extrem wichteg ass.Eng Partie Studien si schonn an de leschte Jore gemaach ginn, an och an Zukunft soll analyséiert ginn, mat Hëllef vu wéi enge Ressourcen een d’Drénkwaasserversuergung zu Lëtzebuerg ofséchere kann.