D'Gesetz iwwer d'Zäitspuerkonten an der Fonction publique beim Staat gouf en Dënschdeg de Mëtteg unanim an der Chamber ugeholl. Wärend d'Aarbechtszäiten an de Congé bis ewell streng reglementéiert waren an net vill Sputt gelooss hunn fir sech seng Zäit anzedeelen, erlaabt dat neit Gesetz all Staatsbeamten Aarbechtszäit ze spueren an ze sammelen, déi se da méi flexibel an zu engem Zäitpunkt vun hirem Choix kënnen notzen. Et geet ëm méi Flexibilitéit an e bessert Zesummespill tëscht Beruffs- a Privatliewen. Et kann een e maximum vun 1800 Stonne sammelen, wat ongeféier engem Schaffjoer entsprécht. Et kann een allerdéngs net säi ganze Congé ëmwandelen.



Dëst wier keng Faveur déi de Staatsbeamte géing gemaach ginn, huet de Rapporteur vum Gesetztext Yves Cruchten betount, et géing jo hei em déi Stonne goen, déi geschafft goufen, also déi Stonnen déi een ze gutt hätt.

Och eng Partie aner Amelioratioune si fir d'Fonction publique virgesinn: Zum Beispill kann e Staatsbeamte schonn um hallwer 7 säin Déngscht ufänken, d'obligatoresch Mëttesstonn gëtt op eng hallef Stonn minimum reduzéiert, an d'Fonction publique wäert och vun de neien extraordinäre Congéen, déi een aus dem Privatsecteur kënnt, profitéieren, wéi z.b de Pappecongé vun 10 Deeg.



De Minister vun der Fonction publique Dan Kersch huet de Mëtteg um Krautmaart betount, datt nächst Woch am Regierungsrot e Projet de Réglement grand-ducale um Ordre du jour géif stoen, fir dat nämmlecht am Gemengesecteur ëmzesetzen, an d'Zäitspuerkonte sollen och am Privatsecteur ëmgesat ginn.