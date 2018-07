Déi Gréng: Bilan ouni Polemik a prett weiderzemaachen (17.07.2018) Déi eenzel Chamberfraktiounen zéie jo Bilan vun hirer Aarbecht. Am Géigesaz zu der LSAP, déi d'CSV ferm kritiséiert hat, hunn déi Gréng op Polemik verzicht.

Se haten an d'Gréngs invitéiert, déi Gréng, fir, a Präsenz vun hire Fraktiounsmataarbechter an de grénge Regierungsmemberen, mat der Press fir d'lescht an dëser Legislaturperiod de Bilan vun hirer parlamentarescher Aarbecht ze maachen. Op der Heringer Millen am Mëllerdall, do, wou d'Natur sech virun engem décke Mount vun hirer ellener Säit gewisen huet, hunn déi Gréng natierlech e positive Bilan vun der eegener Aarbecht gezunn, ouni awer ze vergiessen, fir ëmmer nees ze betounen, firwat d'Partei och an enger nächster Regierung nach matmësche wëll.





Déi Gréng zéie Bilan: Reportage Claude Zeimetz



© René Pfeiffer © René Pfeiffer © René Pfeiffer © René Pfeiffer © René Pfeiffer « ZréckWeider »

Als éischt hat eng Deputéiert d'Wuert, déi een an der Lescht net méi vill an der Ëffentlechkeet héieren huet. D'Viviane Loschetter, d'Nach-Fraktiounspresidentin, déi am Oktober bekanntlech net méi untrëtt, huet besonnesch op déi gesellschaftspolitesch Reformen no hanne gekuckt. Do hätt et nieft den Ëmwelt- a Klimafroen en enormen Nachhuelbedarf ginn. Avortement, Trennung vu Kierch a Staat, Mariage pour tous, eng nei Prisongspolitik, fir nëmmen déi ze nennen - d'Majoritéitsparteien hätten d'Gespier derfir gehat, datt d'Leit hei am Land prett derfir waren a just drop gewaart hunn, datt d'Politik de Courage hätt, fir et unzegoen: "Datt mer als Land ufänken, méi e progressistescht Land ze ginn, méi en oppen-denkend Land ze ginn, an datt mer och mierken, datt d'Gesellschaft, déi multikulturell Gesellschaft, déi hei lieft, datt déi dat och guttheescht."Aus dem Marienland wier en open-minded Land ginn, sot d'Viviane Loschetter, fir sech um Enn vun hirer Deklaratioun mat den anere Fraktiounsmembere vum Riednerpult zeréckzezéien. An du stoung den Henri Kox nach eleng virun de Journalisten, fir op Klima- an Naturschutzfroen anzegoen: Et hätt een et fäerdegbruecht iwwer déi lescht Joren, der Ëmwelt nees eng Stëmm ze ginn. Hien huet vum Tandem Dieschbourg-Gira geschwat, deen dat zesumme mat der Ëmweltkommissioun fäerdegbruecht hätt an dat wier wichteg gewiescht ...... wichteg, well de Klimawandel och zu Lëtzebuerg scho reell wier. Dëst Joer géif zum Beispill dräi Wochen éischter op der Musel gelies ginn.Déi Gréng hätten hirersäits Wuert gehal bei de Waasserschutzzonen. All Gemeng wier antëscht am Klimapakt an d'Naturschutzgesetz wier gestëmmt. Bei de Klimaschutzziler wier Lëtzebuerg wuel "on track", sou den Henri Kox, deen domadder de Camille Gira nach emol zitéiert huet, mä: "Mir wëlle weiderfueren, well d'Defien, déi op eis duerkommen, sinn enorm. Et ass nach net alles goud, giff een op der Musel soen", sou den Henri Kox.An déi Gréng wieren de Garant fir d'Ëmsetzung, sou de Message en Dënschdeg de Mëtteg. De Walkampf gesäit d'Partei, eegenen Aussoen no, erfrëschend. Bis Hierscht kéint si sech nees als Gréng an nëmmen als Gréng duerstellen.Wéi dat aus der Majoritéit eraus am beschte geléngt, wäert sech weise mussen.