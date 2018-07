Dës Regierung hätt d'Finanzplaz renovéiert an hir Reputatioun verbessert, d'Staatsfinanze wieren equilibréiert, de Wuesstem an de leschte Joren nohalteg gewiescht. Dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna op enger Pressekonferenz vun der DP.



An Zukunft stellt sech déi blo Partei ënner anerem branchespezifesch Aktivitéitszone vir, esou soll kohärent Standuertpolitik gemaacht a qualitative Wuesstem erreecht ginn. Nodeems d'Finanzplaz Lëtzebuerg sech an de leschte Jore weltwäit e Ruff am Beräich vun de grénge Finanze gemaacht hätt, wéilt een dës Branche nach weider ausbauen, virun allem um Niveau vum den Investmentfongen.