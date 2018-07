© RTL Télé

De Gesetzprojet zu der Vergréisserung vum Härebierg gouf en Dënschden de Mëtteg unanim an der Chamber ugeholl.

D'Kasär zu Dikrech ass aus de 50er Joren an et wier dofir héich Zäit ginn, fir se ze sanéieren a verschidde Moderniséierungen ëmzesetzen, huet de Rapporter Henri Kox um Krautmaart ënnerstrach.

De Gesetzestext gesäit fir, datt verschidde Gebaier reamenagéiert ginn an awer och zousätzlech neier gebaut ginn. De Staat an d'Gemeng Dikrech hunn eng Partie Terrainen nieft der Kasär, op deenen zum Beispill eng nei Sportshal an eng nei Infrastruktur fir d'Restauratioun solle gebaut ginn. 137 Milliounen Euro sinn am Finanzéierungsprojet virgesinn.