Et dierft vill Koppelen interesséieren, déi sech an nächster Zäit op der Gemeng wëlle bestueden. Wann et soss huet missten esou sinn, datt ee sech d'Jo-Wuert an der ziviller Zeremonie huet missten an der Märei selwer ginn, sou ass dat zanter der Reform vum Bestietnes virun 4 Joer net méi esou.

Wéi et de Justizminister Felix Braz an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Max Hahn präziséiert, kann d'Koppel nämlech och op aneren Plazen an der Gemeng bestuet ginn, déi de Gemengerot awer virdrun definéiert huet. Dem Gesetzestext no mussen dat Dependance sinn, wou och de Gemengeconseil selwer kéint beienee kommen.

Dës Bestëmmung gëllt zum Beispill och, wann am Gemengenhaus geschafft gëtt, sou dass d'Prozedur vum zivile Mariage misst baussent der Märei sinn. Déi zoustänneg Geriichtsinstanz muss natierlech iwwert déi entspriechend Decisioun vum Gemengerot an d'Bild gesat gi sinn.

Et ass dem Minister Braz no neierdéngs, an duerch de Gesetzestext vun 2014, also esou, datt jonk Koppelen net méi gehalen sinn, fir an engem Sall am Gemengenhaus mussen zivil bestuet ze ginn, mä och op alternativen Plazen, wéi am Gemengepark. De Gemengerot muss dës ebe just definéieren.