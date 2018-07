E Méindeg den Owend ass géint 20 op 6 der Noutruffzentral gemellt ginn, dass e Mann, deen an engem Bus vun der Fiels a Richtung Hiefenech ënnerwee war, eng Pistoul aus senger Täsch gezunn an dës gelueden huet. De Bus konnt dunn zu Hiefenech ugehale ginn, allerdéngs war déi genannte Persoun dunn schonn net méi am Gefier dran, dës wier dem Buschauffer no an der Fiels erausgeklommen.



Op der Maartplaz konnt déi gesichte Persoun du lokaliséiert an immobiliséiert ginn. Och déi genannte Pistoul konnt direkt um Kierper vum Mann fonnt ginn, heibäi huet et sech awer just ëm eng Spill-Pistoul.

An deem Kontext warnt d'Police grondsätzlech virdru mat Softair-Waffen oder anere Spillsaachen, déi Waffe gläichen, an der Ëffentlechkeet liichtfankeg ze hantéieren. Wann Leit esou Fäll bei der Police mellen, mussen d'Beamten hei ufanks esou handelen, wéi wann et sech ëm eng richteg Pistoul handele géif.