Op 20 Hektar sollen hei ënnert anerem 100 Vakanzen-Haiser, en Hotel mat 70 Zëmmer, Restauranten an e Fun-Park hikommen. E Projet, deen zwar gutt klengt, an der Gemeng awer fir eng gewëssen Opreegung suergt.

50 Millioune sollen an dëse Projet investéiert ginn. Den Terrain soll dann op 99 Joer fir 25.000 Euro d'Joer un d'belsch Firma LAMY verpacht ginn. Net genuch, wéi vill Leit fannen an och soss ass net jiddweree mat deem Projet averstanen. Dës Woch war dofir eng Reunioun, bei där éischt Demarchë fir d'Grënnung vun enger Biergerinitiativ an d'Weeër geluecht goufen. D'Karin Meyer vun déi Lenk Norden war ënnert anerem dobäi. Et wiere ganz vill Leit géint de geplangte Projet an et géing ee sech mat alle Mëttel wieren, dass d'Natur net zerstéiert gëtt.





Vill Leit ginn an d'Natur, fir sech ze erhuelen, an dat dierft een net ignoréieren. Dofir géing een dann och eng Alternativ bidden. Esou kéint een zum Beispill e Jugendhaus bauen a Butteker, fir déi lokal Produiten ze ënnerstëtzen. Datt eppes dohi komme soll, géing een agesinn, mee ebe just net an deem Ausmooss. Et hätt een näischt géint een Tourismus-Projet, ma dee misst am Aklang mat der Natur sinn, esou d'Karin Meyer.Déi kënschtlech ugeluechte Séien hätte sech an deene leschte Joerzéngten zu richtege Biotopen entwéckelt, déi elo misste geschützt ginn, esou nach d'Karin Meyer.Och géing Wäiswampech den Trafic net packen. Wéinst dem Naturschutzgebitt wier et net méiglech, fir op den Haaptachsen e Contournement ze bauen, esou datt d'Stroossen nach méi iwwerlaascht wieren, wéi se et an de Spëtzestonne schonns sinn.

Zesumme mam belsche Group LAMY an der Staatssekretärin Francine Closener setzt de Buergermeeschter sech fir de Projet an. Am September kéint een theoretesch mam Bau ufänken, wann alles gutt leeft.





Och am Gemengerot selwer ass sech net jiddwereen eens. De Vincent Geiben, Gemengeconseiller, schwätzt sech géint de geplangten Zenter aus. Et wier eng natierlech Plaz, och wann déi Weiere kënschtlech ugeluecht gi wieren. Hie wier sech bewosst, dass eppes misst gemaach ginn, ma op esou ee risegen Areal misst sinn, wier bedenklech.

De Buergermeeschter Henri Rinnen betount hei awer, datt et de Camping-Tourismus vu virun 30 Joer net méi gëtt. Verschidde Punkten an der Konventioun präziséieren, datt am Fall vun enger Faillite vum belsche Gerant LAMY, den Terrain zeréck un d'Gemeng geet. E grousse Kritikpunkt ass hei, datt d'Gemeng an deem Fall op engem Hotel sëtze géing, deen net leeft. Dat gesäit den Henri Rinnen net sou. Hien ass der Meenung, dass ee gewëssene Risiko ëmmer dobäi wier, ma wann et Schrott wier, da géing dat an deenen 99 Joer kommen an da missten déi Verantwortlech intervenéieren.