D'Fermeture wier "net definitiv" gëtt vu Säite vun der Gilbert sàrl betount.Als Haaptursaach fir d'Fermeture ginn den Internet an en neit Konsumverhale genannt. An der Groussgaass géing et och kee Parking fir eng ëmmer méi professionell Clientèle ginn.Déi héich Loyeren an der Stad kéinten awer och en Afloss hunn.Den Nofahre vun de Grënner vun der d'Firma, der Famille Klees, gehéiert d'Gilbert sàrl, mä awer och d'Gebai an der Rue Beck. Et wier nach net decidéiert, ob d'Firma nei Aktivitéiten an der Rue Beck wäert hunn oder ob d'Lokal verlount soll ginn.Op d'Fro, ob scho Gespréicher mat engem potenzielle Locataire am Gaang wieren, kritt een - natierlech - keng Äntwert.Eemol méi kéinten dat neit Verhale vun de Clienten an déi héich Loyeren en Impakt op d'Bild vun der Geschäftswelt an der Stad hunn.Fir d'Geschäft Gilbert zu Éilereng, wou de Gros vun den Aktivitéiten ass, ännert sech näischt.