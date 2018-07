Den 112 mellt ee liicht Blesséierten um Dënschdeg den Owend kuerz no 18 Auer bei engem Feier an engem Haus zu Esch.

© Centre d'Incendie et de Secours Monnerech Reckeng/Mess

© Centre d'Incendie et de Secours Monnerech Reckeng/Mess © Centre d'Incendie et de Secours Monnerech Reckeng/Mess « ZréckWeider »

Den Daachstull vum Haus an der Kanalstrooss war a Brand geroden.D'Pompjeeë vun Esch a Monnerech waren op der Plaz.Géint 21.45 Auer en Dënschdeg den Owend hat et och an engem Geschäft um Wandhaff gebrannt. Hei ass kengem eppes geschitt. D'Pompjeeë vu Mamer a Käerch waren am Asaz.