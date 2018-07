D'Police huet en Dënschdeg den Owend an an der Nuecht op e Mëttwoch Alkoholskontrollen zu Angelduerf an zu Dikrech duerchgefouert.

© RTL Archivbild

D'Kontrolle waren eemol tëscht 20 an 21.30 Auer, déi aner tëscht 23.30 an 1.30 Auer zu Angelduerf an der Ettelbrécker Strooss an zu Dikrech op der N7.Am Ganzen hunn 1.171 Automobiliste misse blosen. An 11 Fäll war den Test positiv, dovu kruten der 4 e Protokoll, déi aner 7 musse mat juristesche Suitte rechnen. Zwee Permise waren nach op der Plaz fort.