© RTL / Domingos Oliveira

Den Tram fiert och während der Schueberfouer, déi den 23. August ufänkt. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet e Mëttwoch de Moien um City Breakfast erkläert, datt soulaang d'Schueberfouer opgeriicht gëtt, den Tram normal an den 2 Richtunge wäert fueren. Vum 14. August un, bis zum Schluss vun der Fouer, wäert den Tram dann ëmmer just op enger Spur zirkuléieren. Bis no der Fouer ass den Tram iwwregens gratis.



Wat d'Chantieren ugeet, gouf e Mëttwoch de Moien nach annoncéiert, datt d'Rout Bréck de Weekend iwwer gespaart ass, wëll de Belag frësch gemaach gëtt. Vun e Samschdeg de Moie bis e Sonndeg den Owend ass de Pont Grand-Duchesse Charlotte also nëmme fir d'Foussgänger an d'Vëlosfuerer op.



An da gouf um City Breakfast nach en neie Guide presentéiert iwwer Lëtzebuerg, Metz, Saarbrécken an Tréier. Déi 4 Stied gi mat allem, wat se ze bidden hunn, presentéiert, dorënner 11 Monumenter, déi zum UNESCO-Weltkulturierwe gehéieren.



Ma och d'Wale ware Sujet an der Stater Gemeng. Wéinst der Summervakanz gouf schonn zanter e puer Deeg domat ugefaangen, d'Panneaue fir d'Walplakater opzeriichten. Op net manner wéi 41 Plazen an der Stad Lëtzebuerg ginn all kéiers 9 där Panneauen opgestallt, déi bis de 14. August all musse stoen.