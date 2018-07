© RTL / Bérengère Beffort

De ganze Programm gëtt et eréischt no der Vakanz, respektiv iwwert de Summer an "Häppercher". Et wär einfach ze vill fir alles an enger Kéier ze presentéieren, ass d'Argument.

D‘CSV wëll net nëmmen de personelle Wiessel, wëll de Staatsminister stellen, mä och de programmatesche Wiessel. De Spëtzekandidat Claude Wiseler huet erkläert, wéi de ganze Programm zesummenhänkt, eenzel Iddie wären engem direkt sympathesch, anerer wären néideg fir d‘Zukunft.





D'CSV an de Plang fir Lëtzebuerg/Reportage Carine Lemmer



De Claude Wiseler, de Parteichef Marc Spautz an de Generalsekretär Laurent Zeimet hunn e Mëttwoch de Moien den 1. Deel vum CSV-Programm - dem Plang fir Lëtzebuerg - virgestallt. Dee ganze Programm gëtt et awer also net schonn elo, virun der Vakanz, mä dat grousst Ganzt gëtt gehale fir de Kongress de 15. September. Iwwert de Summer soll een ëmmer méi gewuer ginn.

Villes ass awer scho gewosst...

D‘CSV wëll méi sozial Gerechtegkeet. Déi niddreg Léin solle steierlech entlaascht ginn. De Mindestloun soll reegelméisseg ugepasst ginn. D‘Steierklass 1A soll iwwerpréift ginn a méi no réckelen un d‘Steierklass 2. Den Iwwerganksregimm soll vun 3 op 5 Joer an d‘Luucht goen.

Den Tiers-payant soll erweidert ginn, net awer generaliséiert. Bei de Rente wëll d‘CSV net kierzen, mä och keng eidel Versprieche maachen. D'Rente misste laangfristeg ofgeséchert ginn. Wéi, doriwwer misst mat de Sozialpartner diskutéiert ginn.

D‘CSV wëll jo och eng nei Organisatioun vun de Gemengen. "Mir wëlle keng Zwangsfusiounen", huet de Claude Wiseler betount, vun den Ufanks 60 Gemengen ass elo net méi riets. Et wéilt ee keng Polemik an deem Punkt, mä d‘Gemenge gutt opstelle fir d‘Zukunft. Dozou gehéiert och e professionelle Buergermeeschter an datt en Deputéierten net méi ka gläichzäiteg eng Gemeng leeden.

Op d'Fro, wat d'CSV dann nees géif réckgängeg maachen, wat dës Regierung elo déi lescht Joren decidéiert huet, war et d'Ausso vum Claude Wiseler, datt een déi viregt Politik net wéilt zerschloen. Et hätt ee kee "Revanchismus" am Sënn. Hei an do wéilt een – wann een an d'Responsabilitéit kënnt – e puer Adaptatioune maachen, mä net radikal nees änneren.