Op lokalem Terrain ass ee besonnesch houfreg wéi de Service HELP d’Reform Assurance/Dependance ewéi de Spuerplang “budget nouvelle generation” iwwerstanen huet.



Hariko zu Esch an zu Ettelbréck





Äddi seet een dann och dëst Joer zum Hariko zu Bouneweg. Dësen soll Enn des Joer seng Dieren zoumaachen. 362 jonk Kënschtler hu sech d’lescht Joer aktiv un den Workshoppen am sozio-kulturellen Haus bedeelegt. An der Stad gëtt awer nach ëmmer no enger neier Plaz gesicht.



En Hariko 2.0 soll awer geschwënn seng Dieren zu Esch opmaachen. Ettelbréck kéint och 2019 nozéien.





Am Domaine vun der internationaler Hëllef louch de Schwéierpunkt d’lescht Joer an Ost-Afrika. 30 Millioune Leit ware menacéiert wéint der Dréchent. 1 Millioun Euro sinn do aus de Reserven opgehuewe ginn.Manner Suen, ma méi Volontairen goufen agesat, fir d’Kris am Bangladesch ze bewältegen. 40.000 Famillje konnten esou gehollef kréien.