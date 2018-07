Bis 2025 wëllen d'CFL d'Retarden op der Bunn, am Verglach mat haut, ëm 25 Prozent reduzéieren an et soll just nach 1 Zuch vun 100 ausfalen.

Dat sot den Direkter vun den CFL Marc Wengler e Mëttwoch de Moien, wéi en d’Chiffere vum éischte Semester virgestallt huet.

Hien huet bei där Geleeënheet och annoncéiert, datt d’CFL vum Hierscht un, d’Retarde vun all de Linnen, Mount fir Mount, um Internet verëffentlechen.

Den Ament fueren 1.000 Zich den Dag an transportéieren an der Moyenne 90.000 Passagéier. De Reseau ass domadder awer esou iwwerlaascht, datt déi Saturatioun a 55 Prozent vun de Fäll responsabel fir d’Retarden ass. E muss also dréngend entlaascht ginn an dat geschitt jo och an den nächste Joeren. Ënnert anerem mam Ausbau vun der Stater Gare an der Modernisatioun vun 23 Garen an Arrêten uechter d’Land. Et ass virgesinn, datt de Staat bis 2027 3,8 Milliarden Euro an d’Bunn investéiert.