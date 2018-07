D'Rettungsdéngschter haten e Mëttwoch en Asaz an engem Feld zu Gaasperech. Déi staark Hëtzt an Dréchent huet d'Läschaarbechten net einfach gemaach.

E Mëttwoch, am spéide Moien, koum et zu Gaasperech, net wäit vum Déierenasyl ewech zu engem Brand vun engem Trakter.D'Läschaarbechten dierfte wéinst der Dréchent an den héijen Temperaturen net einfach gewiescht sinn, d'Feier ass och direkt op d'Feld, an deem den Trakter stoung, iwwergaangen.Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter aus der Stad.