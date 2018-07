Well hei en neien Tapis muss geluecht ginn, gëtt tëscht dem Boulevard Konrad Adenauer an dem Rondpoint Schuman eben um Boulevard Robert Schuman an der Avenue J.-F. Kennedy geschafft.Vun e Samschdeg um 20 Auer un wäert vum Tunnel, deen de Boulevard de la Foire mam Boulevard Robert Schuman verbënnt, dat e Richtung Kierchbierg d'Strooss gespaart ginn. Vun e Sonndeg géint 0.30 Auer ass déi kuerz Streck komplett zou. Dat Ganzt dauert bis e Méindeg de Moien um 5 Auer, eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert.Betraff vum Chantier sinn och divers Buslinnen, d'Detailer dovunner fënnt een am Communiqué vun der VDL.