Mäin neit Duerf (18.07.2018) An der Gemeng Kielen entsteet en neie Wunnquartier.

Op 27 Hektar Terrain wäerten tëscht 800 an 850 Wunnenge kommen. De Quartier wäert sech an 3 Dierfer andeelen, déi ronderëm eng zentral Plaz leien. Et kënnt ënner anerem eng Grondschoul fir bis zu 200 Kanner dohin.

Den Direkter vun der Société nationale des habitations à bon marché huet um Mëttwoch am spéide Moie vun engem Projet geschwat, deen net klassesch ass, mä eppes Neies duerstellt. Sou kommen um Beispill, wéi de Guy Entringer betount huet, d'Autoe vun de Leit, déi do wunnen, an zentral Parkhaiser. Dat heescht, wann een akafe geet, kann ee viru senger Dier parken, fir auszelueden. Duerno parkt een dann am Parkhaus.





De Guy Entringer



De Buergermeeschter vu Kielen huet ënnerstrach, dass d'Gemeng de Moment eng 6.000 Awunner huet. An den nächste Jore wäert déi Zuel op tëscht 8.000 an 9.000 eropgoen!



De Felix Eischen huet an deem Kontext de Problem vum Verkéier ugeschwat. Hie versteet d'Suerge vun de Leit, an der Haaptsaach wéint dem Trafic laanscht d'Cité Hueseknäppchen. Den neie Quartier Elmen géing d'Autosbewegungen awer nëmme vun aktuell 7.000 op 7.500 eropsetzen.





De Félix Eischen



Dofir wär e regionaalt Verkéierskonzept néideg, dat net zu Laaschte vun enger Gemeng sollt goen, sou de Kielener Gemengepapp.