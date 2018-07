An der Chamber ass e Mëttwoch e Gesetz iwwert den Informatiounszougang zu Dokumenter vun den Administratioune gestëmmt ginn.

Op der enger Säit hunn d'Bierger an d'Press d'Recht Dokumenter bei Administratiounen unzefroen, op der anerer Säit mussen awer och d'Administratioune selwer aus eegener Initiative Dokumenter online ëffentlech maachen.



Betraff sinn am Prinzip all administrativ Dokumenter mat enger Rei Ausnamen: Dokumenter déi virum neie Gesetz erstallt goufe, mussen nämlech net verëffentlecht ginn. Fir de Staatsminister Xavier Bëttel ass dat neit Gesetz e Paradigmewiessel.

Eng Administratioun muss en Dokument am Prinzip esou séier wéi méiglech zougänglech maachen, spéitstens no engem Mount. Et gëtt allerdéngs eng ganz Rei vun Ausname vun Dokumenter déi d'Verwaltungen net mussen erausginn, betraff sinn och nëmme Pabeieren déi nom neie Gesetz erstallt goufen.