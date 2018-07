Dës Couloire goufen aus de Plans sectoriel erausgeholl, well se am neien Naturschutzgesetz an am 2. nationalen Naturschutzplang integréiert sinn.

Déi ekologesch Couloire goufen aus de sektorielle Pläng erausgeholl well se am neien Naturschutzgesetz esou ewéi am 2. nationalen Naturschutzplang integréiert goufen. Se hëllefen d ‘Liewensraim vun den Déieren, zum Beispill de wëlle Kazen oder de Fräsche besser ze verbannen an de Gen-Austausch tëscht den Déieren z’erméiglechen, äntweren d ‘Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Nohaltegkeetsminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Martine Hansen. D’CSV-Politikerin wollt nämlech wësse firwat dës ekologesch Couloiren aus de sektorielle Pläng erausgeholl goufen.





Ekologesch Couloiren/Reportage Frank Elsen



Stroossen oder Infrastrukture kënnen zum Beispill bei Fräschewanderungen de Wee tëscht zwee Liewensraim onméiglech maachen oder a Gefor bréngen, seet d ‘Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Dowéinst wëll een d' Gebidder vun den Déieren an Zukunft besser vernetzen, esou ewéi de Gen-Austausch tëscht den Déiere verbesseren. Déi ekologesch Couloire wiere wichteg Elementer well se ënnert anerem fräi vu Bebauung misste bleiwen a landwirtschaftlech kéinte genotzt ginn, betount d ‘Ëmweltministesch. Fir d'Ministesch ass et e flott Signal fir d'Landwirtschaft, wann d'Regierung sech dozou decidéiert Fläche fräi vu Bebauung ze loossen a keng Stroossen oder Haiser dohinner ze bauen. Souwuel géifen esou eis Déieren an eis Landschafte protegéieren. Dobäi bleiwen d'Fläche fir d'Landwirtschaft weider benotzbar.

Well se am neien Naturschutzgesetz stinn, dat rezent gestëmmt gouf, wieren déi ekologesch Couloiren, aus de sektorielle Pläng erausgeholl ginn, esou d’Carole Dieschbourg weider. Dat géif dann och der Demande vun de Gemengen an der Landwirtschaft entspriechen. Et hätt een de Leit nogelauschtert, déi sektoriell Pläng hätt ee méi einfach gehalen an deem een dës Couloiren hei erausgeholl hätt.

Fir déi Vernetzung tëscht de Liewensraim ze verbesseren, ginn och nach 7 Wëld Brécken ënnert anerem iwwert Autobunne gebaut. Dës sollen dann och do entstoe wou am meeschten Drock op d ‘Ëmwelt ass. Dat zum Beispill op der A6, tëscht dem Wandhaff an Hoen oder zu Leideleng.

Déi 7 Wëld Brécke goufen dann och am zweeten Naturschutzplang vun der Regierung zejoert festgehalen, esou nach d’Carole Dieschbourg.