Wéi den 112 mellt, hat et e Mëttwoch den Owend op 2 Plazen am Land gebrannt.

© RTL Archivbild

Géint 20 Auer war zu Ierseng an der Rue de la Forge en Auto a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Mutfert waren op der Plaz.



Zu Rodange an der Lonkescherstrooss stoung kuerz no 20 Auer e Feld a Flamen. Hei waren d'Pompjeeë vu Péiteng am Asaz.