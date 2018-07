© Pierre Weimerskirch

Déi 5 Parteien, CSV, DP, LSAP, déi gréng an d‘ADR eenege sech op e gemeinsamen Wahlkampfaccord. Offiziell soll d‘Kampagne den 10. September lassgoen. Bei de Wahlspoten beschränke sech d’Parteien op déi vum Staat accordéiert Spoten op RTL Radio an Télé.



Obschonns a viregen Accorden notéiert gouf, dass d’Zuel vugGroussflächege Plakater no an no solle reduzéiert ginn, hu sech d’Parteien dës Kéier erëm op d’Zuel vun insgesamt 140 dëser Plakater gëeenegt. Wéi och schonn a viregten Accorden, gouf festgehalen, dass nëmmen 2 Gadgeten gemaach ginn: 1 Bic an 1 Gadget au choix. Nei ass d’Eenegung aus ökologesche Grënn op Loftballonen ze verzichten.



D‘Piratepartei an déi Lénk hu mat negociéiert, ma refuséiert de finalen Accord z‘ënnerschreiwen.



An engem Communiqué vun der Piratepartei heescht et en Donneschdeg de Moien, dass d'Walkampfofkommes zur Farce verkënnt an, dass si den Accord och net ënnerschreift. No laangen an zéie Verhandlunge wier kloer ginn, dass fir d'Piraten a wichtege Froe kee Konsens konnt fonnt ginn. Kritik gëtt et ënnert anerem un der ADR. Verschidde Kandidaten hätte scho virun der Ënnerschrëft, wéi et heescht, Hate Speech a Fake News op sozialen Netzwierker verbreet. Et wier deemno net ze erwaarden, dass se no der Ënnerschrëft op eemol géifen domat ophalen. Et hätte méi streng Formulatioune misse fonnt ginn, wat awer net zu engem Konsens gefouert huet.



D'Pirate wënsche sech e faire Walkampf, deen op Fakten a Walprogrammer baséiert, déi net eréischt den Dag no de Wale bekannt gemaach ginn.



Nieft de Piraten dierften och déi Lénk d'Walkampfofkommes net ënnerschreiwen. D'Partei hat dat och schonn an der Vergaangenheet gemaach, fir d'lescht bei de Gemengewalen zejoert.