Verbuet vu Plastik och hei zu Lëtzebuerg? (D. Goergen)



No England a Frankräich huet elo och déi belsch Wallonie dem Plastik de Krich erkläert. En Dënschdeg Owend huet déi belsch Regioun en éischte Schrëtt a Richtung Verbuet vu Plastiksbecheren, -Schallimoen a -Besteck gemaach. D’EU-Kommissioun hat am Januar jo schonns annoncéiert, datt si Produiten aus Plastik, déi ee just eemol benotze kann, verbidde wéilt.Lëtzebuerg wëll awer net op de Wee vun engem Verbuet goen, mee d'Leit encouragéieren, manner Plastik ze benotzen. D'Öko-Tut hätt gewisen, datt dat och klappt. Zanter datt et se gëtt, gouf de Verkaf vu Plastikstute schonn ëm 90% reduzéiert, esou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. A genee esou wéilt een och an Zukunft weider géint de Plastik virgoen.Hei zu Lëtzebuerg gëtt un Alternative geschafft. Do wëll den Ëmweltministère als gutt Beispill déngen. Am Ministère goufe Kréi fir Drénkwaasser bestallt, fir net méi mussen op Plastiksfläschen zeréckzegräifen. Vill Leit wieren oppe fir méi ëmweltfrëndlech Alternativen a géingen och vu sech aus op déi zeréckgräifen, esou d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. D’Ecobox, déi virun engem Mount virgestallt an agefouert gouf, hat scho grousse Succès. Vun den Ufanks 6 Betriber géifen elo scho 25 Entreprisen domadder schaffen, dat wiere virun allem méi kleng Restauranten a Betriber. D’Ecobox soll dann och an Zukunft a Schoulkantinne ugebuede ginn.Datt och déi Jonk méi ëmweltbewosst ginn, weisen déi divers Projeten, déi si an de Schoulen a Lycéeën uechter d’Land organiséieren. Am Lycée Aline Mayrisch hunn d'Schüler zum Beispill Fläsche bestallt, déi elo do verdeelt ginn. Op verschiddene Plazen an der Schoul kann ee se da fëllen. An enger éischter Phas gouf am Gebai de Verbrauch vu Plastiksfläschen ëm 55 Prozent zeréckgeschrauft, esou d'Ëmweltministesch.