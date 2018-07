Vum Méinden un (23.07.18) wäert se zu all Moment disponibel sinn, d'UMEDO, d'Unité médico-légale de documentation des violences, déi en Donneschdeg de Moien am Staatslabo zu Diddeleng virgestallt gouf.



Affer vu kierperlecher an/oder sexueller Gewalt, déi hir Blessuren dokumentéieren an an enger 1. Phas keng Plainte maache wëllen, kënne sech um Telefon 621 858080 mellen, déi 3 Geriichtsmedeziner, déi fir dës „Afferambulanz“ schaffen, vermëttelen d'Victime vu Gewalt dann un déi 4 Spideeler uechtert d'Land, déi Partner bei deem Projet sinn.

En Donneschdeg de Moie gouf gesot, dass nëmme 5-10% vun Affer vu sou Gewalt déi bei Parquet oder Police mellen; et hofft een, dass dee Prozentsaz duerch d'UMEDO an d'Luucht geet. D'Resultater vun den Analysen, déi gemaach ginn, ginn e Joerzéngt laang gehalen, wat der Verjärung vu Strofdoten op juristeschem Plang entsprécht; de Service ass gratis, an d'Affer musse just iwwer Telefon e Rendezvous huelen.



Et gouf nach ënnerstrach, dass d'Affer den Haaptacteur sinn, honnertprozenteg Vertraue kënnen hunn, fir an d'UMEDO ze kommen, an ni d'Kontroll iwwer hiren Dossier verléieren.

Dës Gewalt ass e soziale Phenomen, dee leider nach vill ze heefeg opdaucht, an d'Affer kommen aus alle gesellschaftleche Schichten a Communautéiten, huet d'Lydia Mutsch de Moie betount. D'Gesondheets- a Chancegläichheetsministesch huet an deem Kontext dës Zuele vun 2017 genannt:

D'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch



Donieft gouf et zejoert 217 Interventiounen am Zesummenhank mat sougenannte „Wegweisungen“: Och bei deenen Expulsiounen ass deemno e Réckgank notéiert ginn, am Verglach mat den 256 Interventiounen am Joer 2016. An 90% vun de Fäll waren d'Auteuren iwwregens Männer.