De SREL Prozess - oder Prozess an der Geheimdéngschtaffär - kéint Ufanks d‘nächst Joer ugoen. Ugeklot am Prozess sinn déi dräi fréier Cheffe, respektiv Mataarbechter vum Geheimdéngscht, de Marco Mille, de Fränk Schneider an den André Kemmer. Si kréie virgehäit, den Informatiker a SREL-Informant Loris Mariotto illegal ofgelauschtert ze hunn an déi sougenannt geheim „Frisbee-CD“ aus dem SREL matgeholl ze hunn. D’Affär geet op méi wéi 10 Joer zeréck.

De SREL Prozess sollt schonn d’lescht Joer am Hierscht ugoen, mee well de fréiere Premier Jean-Claude Juncker aus organisatoresche Grënn net konnt als Zeien aussoen, war de Prozess verluecht ginn. Datt de Prozess dunn net méi konnt erëm ugoen, läit dorunner, datt de Marco Mille an de Fränk Schneider Piècen am Dossier kontestéiert hunn. Dës Plainte sinn dem 100,7 no d’lescht Woch vun der Chambre du Conseil verworf ginn.