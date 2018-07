De Gesetzestext, deen e Mëttwoch am Chamberplenum gestëmmt gouf, géif de Bierger keng Verbesserunge bréngen, well vill Ausnamereegelungen an deem Text ze vag sinn, ënnersträicht de Mouvement écologique. Weltwäit gëtt et dat Gesetz schonn a sëlleche Länner, an un deenen hätt ee sech kéinten orientéieren, fir och hei am Land een uerdentleche Gesetzprojet op d'Been ze stellen, kritiséiert d'Presidentin vum Mouvement écologique Blanche Weber. Et hätt een och kéinten déi Lëtzebuerger Gesetzer consideréieren, déi et schonn am Beräich vum Informatiounszougang ginn, fir ze gesinn, wat net funktionéiert.





Reportage vum Frank Elsen



De Gesetzprojet, deen zum Vott an der Chamber stoung, wier net genuch gereegelt, mengt d'Blanche Weber. Et géifen och ze vill Ausnamen doranner virgesi sinn. Hei wier éischter e Choix getraff ginn, fir dem Bierger den Accès zu Informatioune méi schwéier ze maachen, ewéi z’erliichteren. Virun allem an Zäite vu Fake News hätt de Staat alles misste maachen, fir de Bierger bei den Demarchen ze stäipen an ze stäerken. Duerch dat, wat am Gesetzestext festgehale wier, kréich een awer den Androck, datt d'Leit sech net ze vill amësche sollten, seet d'Presidentin vum Mouvement écologique.D'Blanche Weber kann och net novollzéien, wéi esou ee Projet konnt an der Chamber ugeholl ginn, obschonns nach just virum Vott op d'Schwächte vum Text opmierksam gemaach gouf. Déi zoustänneg Chamberkommissioun wier an hirem Rapport och net op d'Argumenter vum Verwaltungsgeriicht agaangen, wéi de President vum Verwaltungsgeriicht d'Alarmklacke gelaut hätt.