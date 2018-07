An där gouf en Donneschdeg de Projet de loi ugeholl, dee Changementer vum Geschlecht am Etat civil erméiglecht an erliichtert.

D’Prozedur fir Transgender oder intersexuell Leit, déi hire Sexe wëllen änneren, gëtt domadder administrativ vereinfacht. Domadder kënnt d’Majoritéit och enger Fuerderung vu der CSV no.

Well direkt zwou CSV-Deputéiert, nämlech d’Sylvie Andrich-Duval an d’Françoise Hetto haten eng Gesetzespropositioun an deem Sënn gemaach, déi awer zeréck gezu gouf, nodeems een sech bereet gewisen huet, de Projet de loi vun der Regierung ze ënnerstëtzen, dee méi ausféierlech wier, wéi d’Proposition de loi et virgesinn hat.

Konkret geet et drëms, de concernéierte Leit ze erméiglechen als dat ze liewen, als wat si sech och fillen, seet d‘Sam Tanson. D'Prozedure wäerte méi einfach ginn, e Certificat médical, fir eng Operatioun ze beweisen, ass net méi néideg. Et misst een elo just beweisen, dass een ënnert engem anere Geschlecht lieft, dat duerch Temoignagë vu Famill a Frënn oder soss Beweiser, dass een no baussen esou lieft.

Transgender an Intersexuell Persoune sinn deemno concernéiert. De Justizministère hätt awer präziséiert, dass dëse Projet dierft als eng éischt Etapp consideréiert ginn. An enger weiderer Phase misst een da kucken, ob een en 3. Geschlecht aféiert.

Et bleift awer an enger éischter Phase emol am Etat civil bei der Nominatioun vu Mann oder Fra. Vun enger drëtter Bezeechnung, oder engem Sexe neutre, wéilt ee mat dësem Projet de loi nach net schwätzen.

Dat wier awer eng Diskussioun déi géif gefouert ginn. Et wier elo mol awer eng Vereinfachung, fir Leit, wou de Choix vum sexe kloer ass, op eng ganz einfach Aart-a-Weis kënnen hiren Etat civil änneren, ouni mussen iwwert e Geriicht ze fueren, ma just eng administrativ Demarche um Ministère musse maachen.

De Rapport gouf an der Kommissioun unanim ugeholl a wäert d’nächst Woch an der Plenière gestëmmt ginn.