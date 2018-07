Mam Gesetzprojet iwwert de PNR, deen ugeholl gouf, gëtt eng EU-Direktive ëmgesat am Kampf géint den Terror an déi organiséiert Kriminalitéit.

© AFP

Mam sougenannte PNR, de Passagéierdossier, kënnen d’Police-Autoritéiten d’Fluchdaten sammelen, déi méiglecherweis an enger Enquête kéinte gebraucht ginn.

Iwwert laang Jore wier driwwer diskutéiert ginn, wéi een dës Dispositioune kéint ëmsetzen, sot d’Rapportrice Claudia Dall‘Agnol, virun allem och a Punkto Dateschutz. Ze betoune wier, datt keng Donnéeë gesammelt ginn, wat sexuell Orientéierungen oder politesch Astellungen uginn. D’Donnée gi 6 Méint aktiv gesammelt a ginn da verschlësselt.



De Gesetzprojet wäert d’nächst Woch an der Plenière gestëmmt ginn. An der zoustänneger Kommissioun hunn d’Majoritéitsparteien an och d’CSV en Donneschde Mëtteg derfir gestëmmt.