Eng Territorialreform bräicht d'Land, esou d’CSV e Mëttwoch bei der Presentatioun vum éischten Deel vun hirem Wahlprogramm. Parteiiwwergräifend wier ee sech zwar eens d’Zuel vun de Gemengen zu Lëtzebuerg ze deziméieren, ma dëst soll mat der Ënnerstëtzung vun de lokalen Autoritéite geschéien, esou den Inneminister Dan Kersch als Reaktioun op d'CSV Aussoen.

“D'CSV war bis gëschter [Mëttwoch] der Meenung, dat géif iwwer een nationale Referendum goen, a wou dann eng ganz Rei Gemengen haaptsächlech am Osten an am Norden vum Land missten da fusionéieren, esou ewéi eng Bevëlkerungsmajoritéit aus dem Süden/Zentrum v'leit géif virschreiwen. D’Regierungsparteien an notamment ech och als Inneminister waren ëmmer géint dat Konzept, well mir gesot hunn, datt dat net konforme ass mat de Prinzipie vun der europäescher Charta vun der Gemengenautonomie.”, sot den Dan Kersch.

Den Inneminister Dan Kersch



Ma et wier ee frou, datt d'CSV dat autoritäert Konzept do elo net méi wéilt verfollegen. Weider wier een awer géint d’Iddi vun haaptberufflechen Buergermeeschteren. Et géif een eppes vun de Gemengeleit verlaangen, wat een op Nationalem Niveau nach net realiséiert hätt. Et soll een als éischt dofir garantéieren dass an der Chamber nëmme méi Leit setzen déi sech exklusiv op hiert nationaalt Mandat konzentréieren.