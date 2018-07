En Donneschdeg géint 15.30 Auer koum et zu engem Accident um CR112 tëscht Bëschdref a Bruch.Zwee Motorrieder waren accidentéiert, dobäi goufen zwou Persoune blesséiert: eng liicht an eng schwéier.D'Strooss gouf nom Accident gespaart.Op der Plaz waren eng Ambulanz vu Réiden an eng vu Lëntgen, d'Zentere vu Béiwen un der Attert a vu Réiden, de Samu vun Ettelbréck an d'Police.