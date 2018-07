Schonn am Mee huet de Staat der griichescher Entreprise mat Sëtzt zu Lëtzebuerg den Terrain an der Zon vun de Gemenge Beetebuerg an Diddeleng verkaf.

© RTL (Archiv)

De Staat huet en Terrain an der Industriezon “Wolser” un de Jughurt-Produzent Fage verkaaft, dat am Mee 2017 an zum „übleche Marchéspräiss“, wéi de Wirtschaftsministère RTL op Nofro hi confirméiert huet.

Den Terrain vun 15 Hektar läit op zwou Parzellen, déi eng op Diddelenger Terrain, déi aner op Beetebuerger Terrain. Et handelt sech em eng „Zone d’activités économiques à caractère national“, déi laut Gesetz fir „nei industriell Aktivitéiten“ an lëtzebuergesch oder auslännesch Firme geduecht ass. Sou Zone ginn normalerweis mat engem „Droit de Superficie“ fir 30 Joer un eng Firma, déi sech implantéiert, mä heiansdo gëtt den Terrain och verkaaft.

De Projet vu Fage, en Investissement vun 100 Milliounen Dollar an eng Fabrik mat 100 Salariéen an eng Kapazitéit vu 40.000 Tonne Jughurt pro Joer, steet am Moment nach virun der eigentlecher Autorisatiouns-Prozedur, dem sougenannte „Commodo“. Aktuell leeft nach d’Ëmwelt Impakt-Etude, eng Etappe virun der eigentlecher Autorisatiounsprozedur, dem sougenannte „Commodo“. Fage, déi zanter 2012 hire Siège Social am Grand-Duché huet, hofft Enn dës Joer mat de Bauaarbechte kënnen unzefänken.

Am Zesummenhang mat der Wuesstumsdebatt gouf de Projet dacks kritesch hannerfrot, ënnert anerem wéinst engem als héich bewäerte Waasserverbrauch a méi Traffik. Op der anerer Säit géing en zur Diversifikatioun vun der Economie bäidroen an e wier kohärent mat de neien internationale Steierregele. Zanter 2012 huet Fage 65 Milliounen Euro u Steieren hei am Land bezuelt, ouni awer eppes zu Lëtzebuerg produzéiert ze hunn.