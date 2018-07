© RTL Archiv

60 Milliounen Euro Budget – dat ass de Chiffer vum neie 5 Joresplang vum Tourismus. De leschte Plang louch nach bei 45 Millioune louch. An der Chamber gouf en Donneschdeg de Mëtteg de Gesetzestext unanime ugeholl.





D'Tess Burton vun der LSAP



D'Hausse vu 15 Milliounen Euro soll virun allem genotzt gi fir Infrastrukturen ze renovéieren an ze renforcéieren an nei Projeten ze encouragéieren.



Et ass an tëscht den 10. Joresplang fir den Tourismus hei zu Lëtzebuerg. Vun der Rapportrice Tess Burton gouf betount datt de Secteur boomt - zejoert konnt een iwwer 3 Milliounen Iwwernuechtungen hei am Land zielen.



Eng Prioritéit vum neie Plang ass ënnert anerem d'Digitalisatioun. D'Rapportrice huet e puer Projete genannt déi mam neie 5-Joresplang wäerte subventionéiert ginn, dorënner de "Musée des mines" am Süden, dee soll moderniséiert an ausgebaut ginn.



Dozou gehéieren awer och de Militärmusée zu Dikrech oder déi nei Jugendherberg zu Ettelbréck, fir der nëmmen e puer ze nennen.

Den Tourismus mëscht hei zu Lëtzebuerg iwwregens 6,5 % vum PIB aus. 55 Deputéierter hu mat "Jo" gestëmmt an et goufen 3 Abstentiounen.