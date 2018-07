Chamberwalen: Wéi leet ee sech u fir d'Bréifwal? (19.07.2018) Dëst Joer musst Dir Iech jo net onbedéngt de Waldag vum 14. Oktober an de Walbüro deplacéieren , mee dir kënnt Breifwal ufroen.

Nei ass also vun dëser Wal un, datt all Bierger, ouni spezielle Grond, sech fir d'Bréifwal entscheede kann.Vu wéini un?Demandë kënne vum 23. Juli u gemaach ginn:Wann een am Ausland lieft, bis dënschdes de 4. September.Leit, déi hei am Land wunnen, hunn Zäit bis mëttwochs den 19. September.- Elektronesch, iwwer My Guichet.lu- Oder per Post, un d'Gemeng, an där een ugemellt ass.Op den Internet-Sitten vu ville Gemengen kann ee Formulairen eroflueden, oder et mussen een Numm, Virnumm, de Gebuertsdatum, wou ee gebuer ass, de Wunnsëtz a wou een de Wahlziedel wëll geschéckt kréien, uginn.Leit, déi am Ausland liewen, mussen och eng Kopie vum Pass bei d'Demande leeën.D'Gemeng iwwerpréift, ob d'Persoun an der Wallëscht ageschriwwen ass.A schéckt dann de Walziedel, mat Enveloppe a Gebrauchs-Uweisung, un déi Adress, déi de Wieler uginn huet:Dat geschitt spéitstens Freides de 14. September, wann een am Ausland lieft.A samschdes de 29. September, fir Leit hei am Land.De Wieler muss dann dofir suergen, datt d'Enveloppe mam Walziedel bis zwou Auer Mëttes, um Wahlsonndeg am Wahllokal ukomm ass.Bis elo goufen am Schnëtt pro Wal, eng 30.000 Demandë fir d'Bréifwal gestallt. Fir dës Parlamentswalen rechnen déi Responsabel mat enge 50.000 Ufroen.