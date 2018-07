SNJ « No beim Jonken » Am Kontext vun "No beim Jonken" ginn et 12 lokal Antenne vum SNJ am Grand-Duché, un déi sech Jonker wann néideg kënnen adresséieren. Vum Lynn Cruchten (Télé)

Viru gutt engem Joer ass en neit Gesetz a Kraaft getrueden, mat deem de Service National de la Jeunesse d’Aktivitéite vun der fréierer "Action locale pour jeunes", iwwerholl huet. Scho virdrun huet den SNJ Jonker beim Iwwergang tëscht Schoul an Aarbecht ënnerstëtzt, mee duerch d’Zesummeleeë vun den zwee Servicer konnt d'Offer verbessert ginn. D’Missioun vum SNJ ass et Jugendlecher, déi riskéieren d’Schoul ofzebriechen oder et scho gemaach hunn, a jonk Chômeuren ze hëllefen.