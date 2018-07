Am Asazzenter Dikrech hu 17 vun 59 Pompjeeën an Ambulancieren den Déngscht néiergeluecht, nodeems de Kommandant Jean-Claude Bachstein vun der CGDIS-Direktioun vu senge Funktiounen entbonne gouf, dat well e refuséiert huet, administrativ Aarbecht ze maachen, déi no sengen Aussoen och vun der Administratioun selwer hätt kënne gemaach ginn.Dat Ganzt hätt Auswierkungen op den Asazzenter zu Dikrech, seet den Direkter vum CGDIS, Paul Schoeder, de Rettungsdéngscht kéint awer weider assuréiert ginn, ëmmerhi wieren an de leschten Deeg jo eng ganz Rei vun Asätz gefuer ginn.Elo wéilt ee mat de betraffene Persoune schwätzen a probéieren, d'Saach an d'Rei ze bréngen.Den Ex-Zenterchef selwer steet no eegenen Aussoen awer egal wéi net méi zur Dispositioun. De Jean-Claude Bachstein fillt sech ongerecht behandelt a schwätzt vun enger ganz haarder Strof. Ëmmerhi wier an de leschten 10 Joer, an deenen hir Kommandant war, vill Aarbecht geleescht ginn.Reportage e Freideg de Moien um 7.30 Auer am Journal vu Radio Lëtzebuerg.