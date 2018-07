© RTL (Archiv)

Eng Grupp vu 5 Leit, 3 Männer an 2 Fraen, koume géint 3 Auer e Mëttwoch net an e Lokal eran. Dowéinst hunn zwee vun de Männer d'Beherrschung verluer an hu mat Still an Dëscher ëm sech geworf. Den drëtte Mann huet probéiert, déi zwou Fraen ze schützen, wourobber ee vun den anere Männer hie mat engem Messer um Hals blesséiert huet. Dozou koum, datt hien och nach mat enger Holzlat geschloe gouf.Dowéinst gouf d'Police alarméiert, ma nach éier si op d'Plaz fuere konnten, hu si de Blesséierte virum Policebüro ugetraff an him gehollef, bis d'Ambulanz mam Samu op d'Plaz komm. De Mann koum an d'Spidol.Wéi d'Beamten dunn op der Plaz vun der Dot ukomm sinn, hu si déi zwee presuméiert Täter ugetraff, déi staark alkoholiséiert waren. Ee vun hinnen hat Blutt u senger Box, och d'Messer an d'Holzlat goufen an der Géigend vun den zwou Persoune séchergestallt. De Parquet huet béid Männer verhafte gelooss an d'Waffe saiséiert. D'Männer koumen op Schraasseg an hu sech en Donneschdeg misste virum Untersuchungsriichter veräntweren. Ee vun hinne koum an Untersuchungshaft, deen anere gouf fräigelooss.