CHL: Formation Continu a Präventioun



Ënnert anerem, well den CHL eng nei Maternité opgemaach huet an doduerch d'Aarbechtsprozesser méi attraktiv gi sinn, betount den CHL-Direkter Romain Nati. Fir eben de Patienten déi beschte Soinen z'offréieren, gouf vill Wäert op d'Formatioun Continue vum Personal geluecht.

Den CHL bitt dem Personal eng ganz Rëtsch u Formatiounen un. All Kollaborateur krut zejoert eng 27 Stonne Formatiounen offréiert. Hei goung et virun allem dorëms nei Praktiken kennenzeléieren, esou ewéi d'Protokoller vun de Prise en Chargen ze standardiséieren, erkläert den CHL-Direkter Romain Nati.



Insgesamt schaffen eng 3.000 Leit an de Gebailechkeeten vum CHL. 74 Prozent vum Personal si Fraen. Ronn 80.000 Erwuessener a Kanner goufen 2017 an den Urgencen traitéiert. Ewéi generell an de Kliniken, wieren d'Urgencen een sensibele Punkt, ënnersträicht den CHL-Direkter Romain Nati. Déi Admissioune wieren dann och ënnerschiddlech jee no Saison. Esou wier et am Wanter méi problematesch, ewéi am Summer.



D'Zil vum CHL ass et awer net nëmmen Krankheeten ze traitéieren, ma och se ze verhënneren. Dowéinst gëtt zum Beispill vill Wäert op d'Preventioun vun Häerzkreeslafkrankheete gesat. Déi Krankheete géifen den Ament eng grouss Roll an der Gesellschaft spillen. Si hunn dofir am Spidol op verschiddene Plaze Panneauen opgestallt, wou de Patient sech informéiere kann.



Viru kuerzem gouf den CHL mam Joint Commission International Label ausgezeechent. Dat fir de Patienten nach méi Qualitéit a Sécherheet unzebidden. Weltwäit hu Spideeler aus 70 Länner dee Label.