Vill Flüchtlingen hu fir d'éischt emol mussen eist Alphabet léieren.Fir en Zertifikat ze kréien, huet een op d'mannst 70 % vun de Coursë matgemaach hunn.Vun 159 Persounen hunn 134 en Zertifikat kritt.D'Asti gesäit doran de Beweis, datt vill Flüchtlinge gewëllt sinn, eng vun den 3 Landessproochen ze léieren, fir sech ze integréieren.

Schreiwes vun der Asti

Dans le cadre de son projet Ma'an Ensemble Zesummen financé par l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte (appel à projets Mateneen), l'ASTI a organisé une petite cérémonie de remise des certificats de participation aux apprenants réfugiés de nos formations, à savoir nos cours d'apprentissage de l'alphabet latin et nos cours de français intensifs qui ont eu lieu de mars 2018 à juillet 2018.

En tout, 159 personnes étaient inscrites à nos cours. 134 personnes ont reçu un certificat de participation, leur taux de présence aux cours ayant été d'au moins 70%.

De nombreux réfugiés ne maîtrisent pas notre alphabet au départ. Or, il est nécessaire s'ils veulent apprendre une des langues du pays. Pour que les personnes concernées aient la possibilité d'apprendre l'alphabet latin, l'ASTI a en outre organisé 3 cours d'apprentissage intensif de l'alphabet latin dans les locaux du Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) à Mersch.



52 personnes étaient inscrites à ces cours qui ont eu lieu pendant 8 heures par semaine. 41 apprenants, ont atteint un taux de présence de plus de 70% et ont donc reçu un certificat de participation. Ces cours animés par 8 pédagogues-bénévoles bénéficiaient aussi du soutien de traducteurs, afin de faciliter l'apprentissage.

L'ASTI a aussi organisé 6 cours de français intensifs – du A.1. au B.1.1. - dans les bâtiments du Service de la formation des adultes à Mersch, qui ont eu lieu pendant 12 heures par semaine. Ces cours furent assurés par 4 enseignants agréés par le Ministère de l'Éducation Nationale. Ils ont la particularité que des bénévoles interviennent 2 fois par semaine dans le cours pour renforcer les connaissances acquises. 44 bénévoles sont intervenus dans ces cours et ont ainsi permis d'établir un contact entre les réfugiés et la société luxembourgeoise. Sur 107 inscrits, 93 ont reçu un certificat de participation, car ils ont suivi ces cours à plus de 70%.

Ces chiffrent démontrent la ferme volonté des réfugiés d'apprendre une de nos 3 langues et de s'intégrer au pays.

Cette fête fut l'occasion de remercier tous les participants – élèves, enseignants et bénévoles – pour les efforts déployés. Un merci spécial fut adressé au Lycée technique pour professions éducatives et sociales LTPES et au Service de la Formation des adultes du Ministère de l'Éducation Nationale, qui ont soutenu ce projet en mettant à la disposition de l'ASTI les 6 salles de classe nécessaires.

