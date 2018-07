Et handelt sech heibäi ëm de Roy Reding vun der ADR souwéi déi di dräi CSV-Deputéiert Michel Wolter, Léon Gloden a Gilles Roth.



Zanter Enn 2014 gëllt e Verhalenskodex, deemno d'Parlamentarier hir berufflech Aktivitéiten an all Nieweverdéngschter mussen ëffentlech deklaréieren. Dozou gehéieren och Posten an engem Comité directeur oder an engem Verwaltungsrot.



D'Noriichteplattform "Reporter" weist drop hin, dass en Deputéierten hei am Land e Grondakommes vun aktuell ronn 7.200 Euro de Mount huet. D'Halschent dovu gëtt net besteiert.



D'Fraktiounscheffe vun CSV, DP, LSAP an déi Gréng kréien donieft nach e Supplement, sou dass se de Mount op ronn 11.000 Euro kommen. Net ze vergiessen d'Jetonen an Héicht vu knapp 120 Euro, déi en Deputéierten fir all Sëtzung kritt, wou en do ass respektiv fir Kommissiounssëtzungen.



D'Nieweverdéngschter stame meeschtens aus ënnerschiddlechen Aktivitéiten.



De Roy Reding vun der ADR zum Beispill huet deklaréiert, dass hien iwwer 100.000 Euro d'Joer fir seng Aktivitéiten als Affekot verdéngt. Donieft ass hien an net manner wéi 15 Gesellschafte vertrueden, sief als Aktionär oder Gestionnaire. Och hei kéim hien nach eemol op iwwer 100.000 Euro d'Joer.



Den CSV Deputéierten Léon Gloden verdéngt als Partner vun engem Affekotebüro och all Joer iwwer 100.000 Euro. Dobäi kommen nach eemol knapp 16.000 als Buergermeeschter vu Gréiwemaacher.



Ähnlech héich sinn d'Revenue vum Gilles Roth. Den CSV-Politiker a Buergermeeschter vu Mamer ass och als Affekot aktiv an huet Nieweverdéngschter an Héicht vun op mannst 130.000 Euro deklaréiert.



De Michel Wolter verdéngt all Joer als Buergermeeschter vu Käerjeng ëm déi 25.000 an ass an am ganze 5 Verwaltungsréit vertrueden, sou nach d'Noriichteplattform Reporter. Säi Joresakommes gëtt nieft sengem Verdéngscht als Deputéierten op knapp 150.000 Euro geschat.



D'Recherche huet nach erginn, dass eng Partie Deputéiert de Verhalenskodex net ganz seriö huelen a verschidde Parlamentarier aktuell Aktivitéiten net deklaréiert hunn.



Sou hätten zum Beispill di zwee CSV-Deputéiert Laurent Mosar a Serge Wilmes net uginn, dass si zanter Enn 2017 an der Stad Lëtzebuerg Schäffe sinn. Och de Robert Traversini vun déi Gréng huet säi Posten als President vum Gemengesyndikat Pro-Süd net deklaréiert.