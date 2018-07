Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Chômagetaux bleift domadder quasi onverännert, bei 5,5%. Op ee Joer gekuckt, ass de Chômage zu Lëtzebuerg awer méi däitlech zréckgaang, ëm 4,2%. Dat geet aus dem Communiqué vun der Adem ervir, deen e Freideg am spéide Moie verëffentlecht gouf.



Vum Réckgang hätte besonnesch déi méi jonk Chômeure vu manner wéi 30 Joer profitéiert a Persounen, déi nëmme wéineg Qualifikatiounen hunn. D'Zuel vun de Demandeure mat Unisdiplom ass dogéint, par Rapport zu zejoert, onverännert bliwwen. Si maachen 2.873 Persounen aus, déi op der Sich no enger Schaff sinn.

5.050 Leit hunn de leschte Mount vun enger Beschäftegungsmesure profitéiert.



D'Patronen hunn am Juni 3.594 fräi Plaze beim Aarbechtsamt gemellt. Dat ass bal ee Véirels méi wéi virun engem Joer.