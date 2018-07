© Jeannot Ries (RTL)





Bilan vun Déi Lénk (C. Kollwelter)





Et hätt een sech déi läscht Joren op Prioritéite konzentréiert: d'Sozial-, d'Aarbechts-, d'Logements- an d'Ëmweltpolitik. Déi Lénk wieren allerdéngs déi eenzeg, déi zum Beispill d'Oprëschtungspolitik, déi d'Regierung am Accord mat der CSV an ADR bedreift, a Fro géinge stellen. Och déi Gréng géifen näischt méi géint Oprëschtungsprojeten soen, esou de Marc Baum, mat Bléck och op déi nächst Chamberwoch, wou wärend enger Sessioun iwwert de Satellit fir Opklärungsbiller debattéiert an ofgestëmmt gëtt. Dat hätt näischt méi mat Verdeedegungspolitik, mee mat enger Militärpolitik ze dunn, déi réng de kommerziellen Interessie géif déngen, esou d'Kritik vum Déi Lénk-Politiker. 2 géint 58 - dat wier d'Kräfteverhältnis um Krautmaart gewiescht, sot de Marc Baum, a fir dat Verhältnis ze änneren, wëllen déi Lénk ganz offensiv an de Wahlkampf goen. Do wëll d'Partei virun allem op Kohärenz an der eegener Politik setzen.

Och bei der Ausernanersetzung mat de Fräihandelsaccorde wier een eleng gewiescht an der Chamber - allerdéngs net dobaussen. Fir Déi Lénk steet d'parlamentaresch Aarbecht a Verbindung mat enger gesellschaftlecher Mobiliséierung. Dofir wier een och dobäi gewiescht beim Streik am Fleege- an am Bausecteur. Et wier awer erstaunlech, datt hien als eenzegen Deputéierte beim Streik am Bausecteur mat dobäi war, esou de Marc Baum. Do géife sech wichteg Froen iwwert gesellschaftlech Kräfteverhältnisser stellen an iwwert sozial Verantwortunge vu verschiddene Parteien.



Mat 2 Deputéierten hätt d'Partei Déi Lénk vill Fronte kënnen opmaachen, an et hätt een net méi réng defensiv Kämpf gefouert. Déi Lénk hätte bei ville Sujete Positioun bezunn, déi aner Parteien elo an hirem Wahlprogramm opgräifen, wéi d'Aarbechtszäitreduktioun, de gratis ëffentlechen Transport oder de Cannabis-Konsum. Dëst géing weisen, datt dat wat d'Partei schonn zanter eng Zäit seet, zu enger gesellschaftlecher Kraaft gi wier.