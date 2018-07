© Ben Frin

E Freiden an e Samschden treffen d'Parlamentspresidenten aus den däitschsproochegen Länner, dorënner d'Doris Bures (Éisträich), den Dominique de Buman (Schwäiz), den Albert Frick (Liechtenstein), den Alexander Miesen (däitschsproocheg Communautéit an der Belsch) an den Dr. Wolfgang Schäuble op hire Lëtzebuerger Homolog de Mars Di Bartolomeo. An de Gespréicher geet et virop ëm d'Digitalisatioun an hir Impakter op d'Demokratie.